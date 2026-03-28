徳島地方気象台は28日、桜の開花を発表しました。28日の開花は平年並みで去年より2日遅い開花です。徳島市大和町にある徳島地方気象台の構内には、ソメイヨシノの標本木が植えられています。この標本木に5輪から6輪の花が開いていることが開花発表の目安となります。28日午後3時すぎに花が8輪開いているのを気象台の職員が確認し、桜が開花したと発表しました。28日の開花は平年並みで、去年より2日遅い開花です。徳島地方気象台の