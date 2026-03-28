今月26日、那賀町の山中の川で軽トラックとともに転落し亡くなっているのが見つかった男性の死因が、事故による出血性ショックだったことが分かりました。警察の調べによりますと今月26日午前9時10分ごろ、那賀町川俣の山中を流れる川に男性が浮いているのが見つかりました。近くでは軽トラックも転落していて裏返しになっていました。警察は亡くなっていたのは阿南市福井町の92歳の無職の男性と発表。死因は出血性ショックで、胸