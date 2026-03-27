Youtubeの登録者数200万人を超えるホロライブ所属のVTuber白銀ノエルが、自身のルーツである大分県への思いを込めた楽曲「VAVAVA！バーチャル大分」をリリース。新たな大分の魅力を届けています。 【写真を見る】VTuber白銀ノエルさんが大分の歌を制作観光地やグルメを国内外へ発信…地元ゆかりの要素盛りだくさん 県民におなじみの要素盛りだくさん VTuberグループ「ホロライブ」の3期生として活動