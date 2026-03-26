読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！同棲中の彼氏から激しい束縛を受け、息苦しい日々を送っていた主人公。しかし、ある出来事をきっかけに彼氏の隠された裏の顔を知ることになります。一体なにがあったのでしょうか？束縛彼氏からの重すぎる愛と束縛の日々私が同棲していた彼は、独占欲が強く束縛が激しいタイプでした。私のスマートフォンには半ば強引に位置情報共有アプリを入れられ、常に居場所を把握されていた