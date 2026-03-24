ホルムズ海峡の事実上の封鎖で、「ナフサ」の調達に支障が出ています。ナフサが不足すると、私たちの生活に大きな影響が出るといわれますが、ナフサはどのように調達され、何に使われるのか、そして海峡封鎖による影響や対策とは。■日常のあらゆる分野にナフサは、原油を精製して作られる石油製品のひとつで、見た目は透明な液体です。日常生活ではこのままの状態で目にすることはほぼありません。ナフサは分解工場でエチレン、プ