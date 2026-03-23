４人組バンド「Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ」の桜井和寿が２２日放送のＴＢＳ系「日曜日の初耳学」（日曜・午後１０時）に出演。ＭＣの林修氏による２時間半のロングインタビューで様々に語った。自身の歌唱法について「今は時代的にピッチ的に正しい音楽が主流になってくるから、そのきれいなものに寄せていくべきじゃないかと思っている自分もいます」と話し出した桜井。「ひたすら研究と練習をしてます。研究はめちゃします」