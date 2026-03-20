お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が20日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。女性を落とすテクニックを明かした。お笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑が「どうするんですか？口説く場合は？」と聞くと、「仕事の相談に乗る」と即答。普段から実践しているようで「向こうに話していただいて、“あーなるほどね”とか。こっちからは話さないです。そしてよく笑う」と流れるように答え