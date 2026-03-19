大分県杵築市の大分農業文化公園「るるパーク」で、鮮やかなパステルブルーのネモフィラが咲き始めています。 【写真を見る】大分農業文化公園で春の花々がリレー開花ネモフィラ1分咲き、スイセン5分咲き 「るるパーク」では、広さ5000平方メートルのフラワーガーデンに約70万本のネモフィラが植えられています。例年並みの3月上旬から開花し、20日から始まるブルーフェスタ