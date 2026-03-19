お笑いコンビ・コットンの西村真二（41）が、テレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）のTVer配信限定動画に出演。裕福な家庭で育ったことを明かした。今回の企画は「ひとり親で育った芸人」。西村は「生まれた時から」父がおらず、母子家庭だったという。「おかんが仕事頑張ってて。やり手だったから、ちょっと裕福だったんです。実家は一軒家で5LDK。庭も2つ。表庭と裏庭みたいな」と説明。子供3人を私立大学に入れ、