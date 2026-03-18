食楽web 長野県を代表するスーパーマーケット『ツルヤ』。地元食材を生かしたオリジナル商品が豊富にそろい、「ここでしか買えない」味が見つかる食の宝庫として知られています。特に軽井沢周辺の店舗は観光客からも人気が高く、「ツルヤに行くために長野へ行く」というファンもいるほど。 今回は、そんなツルヤで見つけた自分用のお土産、500円以下＆常温保存OKの商品を6つご紹介します。 果物本来のおいし