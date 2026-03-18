◇ワールドベースボールクラシック 決勝 アメリカ-ベネズエラ(現地時間17日、ローンデポ・パーク)WBC(ワールドベースボールクラシック)の決勝が始まり、3回にベネズエラが先制しました。両チーム無得点で迎えた3回、8番のサルバドール・ペレス選手がヒットを放ち、上位打線につなげます。1アウト1塁の場面で、ロナルド・アクーニャJr.選手が四球を選び、チャンスを広げました。さらにアメリカのノーラン・マクリーン投手の暴投によ