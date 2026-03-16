俳優・鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）の第8話が15日に放送され、新キャストの登場に視聴者から驚きの声が上がっている。【写真】ネット驚きの”新キャスト”を公開第8話では、早瀬（鈴木亮平）と冬橋（永瀬廉）が、一香（戸田恵梨香）の行方を追う展開が描かれた。2人は位置情報を頼りに自宅を突き止めて追い詰めるものの、あと一歩のところで逃走を許してしまう。冬橋は執念を燃やし