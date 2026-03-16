DENSO CUP SOCCER第４回大学女子日韓（韓日）定期戦が、３月15日にウェーブスタジアム刈谷で行なわれた。全日本大学女子選抜と全韓国大学女子選抜が対戦。開始７分に山田歩美のゴールで先制した日本は、その後も得点を重ねる。15分に加島希夏、47分に高岡澪、56分に城山にこ、61分に山田実来、63分に高岡、81分と85分にオーライリー詩奈が連続得点し、89分に高岡がハットトリックを達成してゴールラッシュを締めくくった。９