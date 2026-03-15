第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で準々決勝で敗退した侍ジャパンは１５日、早くも米マイアミのホテルを出発した。１４日（日本時間１５日）の準々決勝・ベネズエラ戦では、４回終了時点で３点のリードを奪いながら、投手陣が踏ん張れずに逆転負けを喫し、敗退が決まった。現地時間で午後９時９分試合開始だったとあって、試合終了は日をまたいだ１５日の午前０時１６分。１時４０分頃には全選手がクラブハ