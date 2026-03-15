今日3月15日(日)、高知県宿毛市で桜(ソメイヨシノ)が開花しました。四国から春の訪れを告げる便りです。高知県宿毛市で桜が開花今日3月15日(日)、高知県宿毛市の桜(ソメイヨシノ)の開花が発表されました。昨年(3月22日)より7日早くなりました。宿毛市では、気象庁の機関である測候所の無人化に伴い桜の観測が行われなくなった後、市職員の方が独自に標本木を定めて観測を続け、5輪以上の開花が確認されると開花を発表しています。