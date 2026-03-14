グラビアアイドルの天羽希純（あまう・きすみ、29）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。浴室での写真を投稿した。天羽は「ラストはお風呂」とつづり、浴室の手ブラショットを公開した。この姿にフォロワーからは「これはあかん！可愛い!!」「見えそうで…見えない」「お胸が国宝級」とコメントが寄せられている。