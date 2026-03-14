小学館の漫画アプリ「マンガワン」編集部が、性加害事件で刑事罰を受けたことを把握しながら、その漫画家を別名義で再起用していた問題は、「加害者の更生」と「被害者への配慮」という二つの難題を社会に投げかけた。被害者支援に取り組む上谷さくら弁護士は、性加害者と性被害者の「その後」がこれほどまでに注目された例はほとんどなかったと語る。一般に、性被害事件では、刑事罰や民事賠償で法的な「決着」がついたとしても、