2025年秋に公開された映画『女性の休日』は、ジェンダーギャップ指数で16年連続世界1位のアイスランドのドキュメント映画だ。1975年10月、同国で行われた「女性の休日」では、女性の9割が仕事や家事を休み、男女の賃金格差や家事労働の偏りの是正を求めた。映画では、同国がジェンダー平等が進むきっかけとなった、その軌跡を綴っている。これを受け、日本でも「女性の休日PROJECT」が立ち上がり、3月8日の国際女性デーをはさむ3月