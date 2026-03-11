俳優の小林尚臣（こばやし・しょうしん）さんが2月12日に肺がんのため死去した。77歳だった。愛知県出身。所属事務所「株式会社仕事」が11日までに公式サイトで伝えた。同サイトで「弊社所属俳優・小林尚臣（こばやししょうしん）が2月12日（木）13時26分、肺がんのため永眠しました。享年77歳。通夜・告別式に関しては本人の希望もあり、家族で執り行いました」と伝えた。小林さんについて「手堅い脇役として舞台、映画、テ