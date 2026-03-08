すっきりした暮らしを送るためには、「ものが多すぎないこと」「整頓されていること」に加えて、色の数を抑えることも大切です。ミニマリスト歴11年のインフルエンサー、SHIROさん（30代）は、自宅の築25年の2DKマンションの部屋全体を白色に統一。すると、日々の掃除や気持ちの面にも変化が生まれたといいます。詳しくお話を伺いました。部屋が狭くても、明るく開放的に見えるミニマリストのSHIROさんはインテリアをほぼ白で統一