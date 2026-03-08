すっきりした暮らしを送るためには、「ものが多すぎないこと」「整頓されていること」に加えて、色の数を抑えることも大切です。ミニマリスト歴11年のインフルエンサー、SHIROさん（30代）は、自宅の築25年の2DKマンションの部屋全体を白色に統一。すると、日々の掃除や気持ちの面にも変化が生まれたといいます。詳しくお話を伺いました。

部屋が狭くても、明るく開放的に見える

ミニマリストのSHIROさんはインテリアをほぼ白で統一しています。もともとものが少ないうえに、フローリングや家具も白。さらにすっきりして見えます。

【写真】築25年のマンションをセルフDIY

「子ども2人と暮らすわが家は築25年の2DKマンション。古いし狭いなと不満に思っていた時期もありました。でも、スペースがたりないならものを減らせばいい。そして、使う色を絞ればいいと気づいたんです」（SHIROさん、以下同）

開放感が生まれる白は、狭い部屋を少しでも広く見せるのにうってつけ。床はもともとフローリングでしたが、すべて白にするためSHIROさんはセルフDIYを行ったそうです。

「奥の部屋はもともと和室で、畳を外してフローリングに変更されていた部屋。ダイニングとの境目に段差があったため、まずはジョイントマットを敷いて高さを調整しています。それからはるだけで手軽に設置できるタイルシートを敷きつめました。ジョイントマットを使ったのには、床が傷つくのを防ぎたいという理由もあります。ダイニングのほうは、粘着面が床に直接触れないようにマスキングテープをはって対応しました」

ジョイントマットはカインズ、大理石調タイルシートはAmazonで購入。かかった費用は約4万円だそうです。

ズボラにこそ白。汚れが目立つから掃除したくなる

「白は汚れやすいから避ける」という人も多いかもしれません。実際、白い床や家具は汚れが目立ちやすいもの。

しかし、SHIROさんは「汚れやすいのは逆にメリット」だと話します。

「汚れがこびりついたり、ひどい汚れにならないうちにサッと落とすことができるようになりました。元来面倒くさがりですが、そんな私でもきれいな部屋を保てているのは、白でそろえたおかげかもしれません」

こまめに掃除をすれば、強力な洗剤を使わなくてもOK。余分な掃除道具や種類の洗剤を買う必要がなくなり、収納の省スペース化や、ストック管理の手間の削減、そして節約にもつながっているそうです。

「情報過多」から解放され、疲れにくくなった

SHIROさんが「白にしてよかった」と感じる大きな理由は、「疲れにくくなったこと」だそう。

「一歩家を出れば、色も情報も洪水のようにあふれています。だからこそ、部屋の中くらいは心を落ち着かせる場所にしたいなと思っています。カラフルな海外インテリアにも憧れますが、私はリラックスできることを優先して白い部屋にしました」

白い空間にいると、仕事や将来のことについて考えるときも深く集中できて、心にゆとりが生まれる。そう感じているといいます。

「なんだか情報に疲れている」「一度リセットしたい」と感じている人にとって、SHIROさんのように部屋の色を減らすという選択が、ひとつのヒントになるかもしれません。