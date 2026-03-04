さまざまな電子機器に活用され、安価で世界最強の永久磁石「ネオジム磁石」をご存じでしょうか。その生みの親で、徳島市出身の佐川眞人さんのが3月4日、徳島大学で講演を行いました。徳島大学のホールで講演をおこなったのは「ネオジム磁石」の生みの親、徳島市出身の佐川眞人さん82歳です。（ネオジム磁石の発明者・佐川眞人さん）「研究も材料科学の勉強も精一杯やった。でも良い論文書けなかった。自信なかったんですね」