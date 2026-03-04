さまざまな電子機器に活用され、安価で世界最強の永久磁石「ネオジム磁石」をご存じでしょうか。



その生みの親で、徳島市出身の佐川眞人さんのが3月4日、徳島大学で講演を行いました。



徳島大学のホールで講演をおこなったのは「ネオジム磁石」の生みの親、徳島市出身の佐川眞人さん82歳です。



（ネオジム磁石の発明者・佐川眞人さん）

「研究も材料科学の勉強も精一杯やった。でも良い論文書けなかった。自信なかったんですね」





神戸大学と2つの大学院を経て工学博士になりましたが、その後は、民間の企業へ就職します。そこで磁石の研究を命じられました。（ネオジム磁石の発明者・佐川眞人さん）「何で鉄ではできないのか。誰でもそう思うが、その時誰も思っていない」「わたしは初心者に近かったからそう思った」そのひらめきから、生み出されたのが「ネオジム磁石」でした。これまで強力な磁石を作るためには、「コバルト」を主成分にすることが常識でしたが、佐川さんは1982年、「鉄」と「レアアース」の組み合わせの磁石を発明します。その後、改良を重ね「ネオジム磁石」を生み出しました。今では携帯電話や自動車などに欠かせない部品として、世界中で活用されています。（ネオジム磁石の発明者・佐川眞人さん）「若い研究者の目標は10年後のニーズを満たす、今の研究者は10年後をいつも頭に置いて考えてください」「学生たちが良い反応だった、（徳島での幼少期）湯川秀樹先生がノーベル賞獲ったのを新聞で見て、父に説明してもらった」「その時の気持ちがずっと残っている」（記者）「若者に向けて」（ネオジム磁石の発明者・佐川眞人さん）「とにかく自分の独自の研究テーマを見つける、そして研究者として大成功してほしい」