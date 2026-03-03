温泉旅の定番、箱根。数ある宿の中でも、ひときわ洗練された存在感を放つのが、オリックス ホテルズ＆リゾーツが手がけるリュクスな旅館リゾート「佳ら久（からく）」です。箱根と熱海に展開する本ブランドのなかから、今回訪れたのは、自然に囲まれた箱根・強羅。客室露天風呂で味わう温泉、旬の食材を生かした料理、心地よく行き届いたおもてなし……滞在のすべてが、五感をやさしく解きほぐしてくれます。今回は、そんな「箱根