13日、記者会見する日本医大武蔵小杉病院の谷合信彦院長（左）ら＝川崎市日本医大武蔵小杉病院（川崎市）の医療情報システムの一部がサイバー攻撃を受けた問題で、同病院は27日、患者計約13万人と、職員や2021年以降の臨床実習医学生計約1700人の個人情報漏えいが判明したと発表した。同病院はこれまで、約1万人分が漏えいしたとしていた。同病院によると、患者の氏名や住所、電話番号などが流出した。カルテやクレジットカー