±Ç²è¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¡Ê£±£¹£¸£µÇ¯¡Ë¤Ç¼ç¿Í¸ø¥Þ¡¼¥Æ¥£¤ÎÉã¥¸¥ç¡¼¥¸Ìò¤ò±é¤¸¤¿ÊÆÇÐÍ¥¥¯¥ê¥¹¥Ô¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¡¼¡Ê£¶£±¡Ë¤¬±Ñ¹ñ¿Í¥â¥Ç¥ë¤Î½÷À­¤ò¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÍ¶¤¤½Ð¤·¡¢?À­ÅÛÎì?¤Ë¤·¤¿¤È¤·¤Æ¹ðÁÊ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬£²£¶ÆüÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ·ÝÇ½¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö¥ì¥¤¥À¡¼¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À­¤Ï¡ÖÀ­Åª¹Ô°Ù¤ÈÌµ½þÏ«Æ¯¤Î¶¯Í×¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ë½¹Ô¤äº¾µ½¡¢ÉÔÅö¤ÊÎ©¤ÁÂà¤­Í×µá¡¢Àº¿ÀÅª¶ìÄË¤Î¶¯Í×¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¡¼¤òÁÊ