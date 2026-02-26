1989年に発生した「綾瀬女子高校生コンクリート詰め殺人事件」。史上最悪と言われる少年犯罪の準主犯格Bは、刑期を終えて社会復帰を果たしたかに見えた。だが、彼を待ち受けていたのは更なる転落だった。25年にわたり事件を取材し続け、1月に『償い綾瀬女子高校生コンクリート詰め殺人事件 6人の加害少年を追って』（文藝春秋）を上梓した北海道放送報道部デスクの山粼裕侍氏が明かす、Bのその後の人生と衝撃の結末。（