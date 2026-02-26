ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が２５日に放送されたテレビ朝日「報道ステーション」に生出演した。この日は日本選手団の解団式、日本記者クラブ、外国人特派員協会での会見と大忙しだった２人。番組では将来的な夢を問われる場面で、木原が「今回たくさんの方々にペアというものを知っていただけたと思うので、