今回は、子どもの保育園入園を拒否する夫に反撃したエピソードを紹介します。私だってそろそろ働きたいのに…「私は夫と1歳になったばかりの子どもと暮らしていて、育休中ですが、夫は育児にこだわりが強く、何かと私に口出ししてきます。子どものそばでちょっとスマホを見て調べ物をしているだけで、『子どもを放置するな』とうるさくて、ウンザリします。でもスマホを見ていたのは、病院の予約や子どもと遊びに行く場所を探すな