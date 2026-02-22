「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート・エキシビション」（２１日、ミラノ・アイススケートアリーナ）メダリストらによるエキシビションが行われ、ペア金メダリストの三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が華麗な舞を披露した。「Ｃａｎ‘ｔＳｔｏｐｔｈｅＦｅｅｌｉｎｇ」にのって、豪快なトリプルツイスト、力強いデススパイラルで観客を魅了。最後はフリーと同じく木原が三浦を豪快に持