徳島市は2月17日、新年度の当初予算案を発表しました。一般会計は1231億あまりで、過去2番目に多い規模となりました。徳島市の新年度の一般会計予算案は、総額1231億4000万円です。過去最大だった2025年度から12億6000万円、率にして1.0％ 減りましたが、2025年度に続き過去2番に多い規模となりました。職員の給料引き上げによる人件費や、社会保障費が増えたことが主な要因で、市の貯金にあたる財政調整基金から27億円を取り崩し