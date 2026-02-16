大分県知事と各市町村長による意見交換会が16日に開かれ、県が導入を目指す「宿泊税」について議論が行われました。導入自体に反対する自治体はなかったものの、徴収の公平性や税収の配分割合について要望が相次ぎました。 【写真を見る】宿泊税導入に向け意見交換「無許可営業」「配分割合」市町村長から懸念の声大分 有識者検討会が13日に佐藤知事へ提出した報告書では、宿泊料金に応じた課税を提言。具体的には、1人1泊あ