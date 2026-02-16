パソコンやスマートフォンに使われる半導体メモリーの一種「ＤＲＡＭ」の取引価格が上昇している。大手メーカーがデータセンター向けの製品の生産を強化している影響で、製品が不足していることが背景にある。すでにパソコンで値上げの動きが出ているほか、今後、スマホの価格上昇につながる可能性も指摘されている。８万円超パソコン関連の部品などを扱う東京・秋葉原のパソコン販売店「ドスパラ秋葉原本店」は、仕入れ価格の