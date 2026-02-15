中国で、春節の大型連休が始まりました。連休とその前後で過去最多ののべ95億人が移動する見込みですが、日中関係が冷え込む中、日本への旅行客は減少するとみられています。中国では、15日から旧正月・春節にともなう大型連休が始まりました。今年は9連休と「過去最長」と報じられ、連休をはさんだ40日間でのべ95億人が移動すると見込まれています。安徽省への旅行客「山に登って日の出を見ます」遼寧省への帰省客「（帰省先で）