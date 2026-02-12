2月16日から確定申告が全国一斉に始まるのを前に、12日、徳島ヴォルティスの選手がスマートフォンでの申告を体験しました。2月16日から確定申告が全国で一斉に始まります。徳島税務署と鳴門税務署は、スマートフォンやパソコンでの申告を積極的に呼びかけています。板野町にある徳島スポーツビレッジでは、徳島ヴォルティスの髙田颯也選手と尾上瑠聖選手が、サラリーマンという設定でスマート