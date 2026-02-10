新エントリースマホ「Kyocera DIGNO SX5 KC-S306」が登場！京セラは10日、同社が展開する「DIGNO」ブランドの新商品として5G対応エントリースマートフォン（スマホ）「DIGNO SX5（ディグノ エスエックスファイブ）」の日本におけるオープン市場向けメーケー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）「DIGNO SX5（型番：KC-S306）」を発表しています。まずはNTTドコモやNTTドコモビジネス（旧：NTTコミュニケーションズ）にて2026年3月下