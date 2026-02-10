県内で1月に確認された特殊詐欺・SNS型詐欺の被害額は6500万円あまりに上ることが、県警のまとめで分かりました。県警によりますと、1月に県内で確認されたSNSを使った投資話などによる詐欺被害は、2025年より10件多い13件で、被害額も1245万円多い4665万円でした。このうち、SNS型のロマンス詐欺では、県内に住む50代の男性がインスタグラムで知り合った女性から、偽オークションの話を持ち掛けられ、指定された口座にあわ