タレント上沼恵美子（70）が9日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。街中で芸能人に遭遇した際のリアクションについて語った。旅行などで海外にいても、大阪出身者はすぐに分かるという話から、上沼は「美輪明宏さんと黒柳徹子さんが歩いていて、東京の人はランチタイムだったんだけど、誰も見ない、指をささない。私、それが一番不思議で」と目撃談を披露。当時2人はとくに変装もしていなかったといい