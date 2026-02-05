2月5日 投稿 日本マクドナルドは2月5日、「マクドナルド」公式Xにて2つ目となる新たなハッピーセット予告を投稿した。 同日10時に投稿されたハッピーセット予告に続き、11時30分に2つ目となる告知が公開。今回は鋭いふたつの眼光がヒントとなっているようだ。 これで次回ハッピーセットのおもちゃは2キャラクターでの展開となることが予測される。一体どんな内容となるのか、