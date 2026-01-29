県は1月28日、名前や生年月日などの個人情報データ40人分を、誤って12人に送信していたと発表しました。誤送信されたのは、医療や福祉のサービスを円滑に行うための主任ケアマネージャーの研修修了証書です。県によりますと、27日の午後3時50分ごろ、研修を修了した12人へ更新手続きの案内メールを送ったところ、この12人を含む40人の修了証書データを誤って添付しました。データには、