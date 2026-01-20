20日、阿蘇市でヘリコプターが行方不明となっていて、消防などが捜索しています。消防などによりますと、きょう午前11時頃、阿蘇市のカドリー・ドミニオンを離陸した遊覧飛行ヘリコプターの乗客のスマートフォンから消防に衝撃があったことを知らせる通知がありました。警察や消防が付近を捜索しましたが午後1時現在、ヘリは見つかっていません。ヘリを運航する会社の代理店によりますと、ヘリには60代の