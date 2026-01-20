俳優・岸谷五朗（61）、ミュージシャン・岸谷香（58）夫妻の長男で、実業家・インフルエンサーとして活動する岸谷蘭丸（24）が、19日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。留学について語った。中学は早稲田大学の付属校で学び、高校からアメリカに留学。現在はイタリアのボッコーニ大学に在籍している蘭丸。留学中のコロナ禍について、ともにゲスト出演したお笑いタレント・古坂大魔王から話