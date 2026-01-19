女社会の知られざる闇。P568【漫画】本編を読む→「全部返品で！」と激高する娘さんの言い分アパレル業界で約10年のキャリアを持つゆき蔵さん(@yuki_zo_08)。経験を積み、さまざまな客に臨機応変な対応ができるようになった彼女だが、入社当初は顧客がつかずに悩んでいた。そんなゆき蔵さんに初めてできた顧客が“山口様”だ。しかし、この出会いがゆき蔵さんの心に暗い影を落とし、痛いトラウマとして残ることになる。女社会の知