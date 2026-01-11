ねんりん家の冬限定スイーツ♡黄金ショコラ香る新作バーム

東京・銀座発のバームクーヘン専門店「ねんりん家」から、冬のご褒美にぴったりな新作スイーツが登場します。今回発売されるのは、香ばしくコク深いショコラをまとった『ひとくちマウントバーム〈ゴールドショコラ〉』。寒い季節に恋しくなる濃厚な甘さと、上品なパッケージが魅力の冬限定商品です。ギフトはもちろん、自分へのささやかなご褒美にも選びたくなる注目の一品をご紹介します♡

黄金色に輝く新作バーム

『ひとくちマウントバーム〈ゴールドショコラ〉』は、“黄金色のショコラ”をまとったひとくちサイズのバームクーヘン。

真っ白なのれんが印象的な「ねんりん家」らしい、上質感あふれる佇まいで登場します。

華やかなパッケージデザインは、冬のギフトやバレンタインデーの贈り物にもぴったりな存在感です。

コク深ショコラとバターの旨味

丁寧に焦がした砂糖とミルクから生まれたゴールドショコラは、キャラメルのように香ばしくコク深い味わい。

生地には、ねんりん家の代表作『マウントバームしっかり芽』を使用し、一層一層丁寧に焼きあげています。しっとり熟成した濃厚なバター風味のバームに、とろりとかかったショコラが贅沢な余韻を残します。

商品情報と販売期間

ひとくちマウントバーム〈ゴールドショコラ〉



価格：3個入1,404円(税込)

サイズ：3個入

期間：2026年1月12日(月祝)～2月18日(水)頃

取扱店：ねんりん家各店／JR東京駅EkinakaLAB東京八重洲南口パクモグテラス／ぶどうの木＆鎌倉座阿佐ヶ谷店ほか

※冬限定、なくなり次第終了。

※表示の価格は参考小売価格です。

※販売店は予告なく変更する場合がございます。

冬の贅沢ギフトにおすすめ

濃厚なバターの旨味と、香ばしいゴールドショコラが織りなす『ひとくちマウントバーム〈ゴールドショコラ〉』は、寒い季節にこそ味わいたい特別なスイーツ。

ひとくちサイズで食べやすく、上品な甘さが広がるため、贈る相手を選ばないのも嬉しいポイントです。ねんりん家ならではの品質と味わいを、冬限定の特別感とともに楽しんでみてはいかがでしょうか♪