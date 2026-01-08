あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……牡牛座今日は調整役として力を発揮できる日。異なる考えを持つ人たちの間に入り、互いの意見を整理しながら橋渡しができます。周囲の信頼が高まり、評価も上昇するでしょう。まずは相手の話をじっくり聞くことが成功のカギ。自然と動き方が見えてきます。★第2位……山羊座