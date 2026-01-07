７日放送の「サン！シャイン」（フジテレビ系）で、栃木県立高の校内で生徒が別の生徒を暴行している動画がＳＮＳで拡散している問題について取り上げた。動画を見たというＭＣの谷原章介は「被害を受けている生徒が、その場をごまかすように、薄っすら笑みを浮かべているようにも見える。それが非常に切ない」と語った。コメンテーターの武田鉄矢も「胸が痛くなりますね。思春期の頃は、こういう暴力があるんですよね。自分