M-1グランプリ2025』王者のたくろう（赤木裕、きむらバンド）が28日深夜から29日早朝にかけて放送されたMBSの年末恒例生放送お笑い特番『オールザッツ漫才2025』に出演し、優勝を果たした。【写真】優勝を報告！異色の姿となった同期と2ショットのたくろう・きむらバンド1990年から続くお笑い番組であり、関西の年末の風物詩とされる伝統の賞レース。総勢35組以上の若手芸人がしのぎを削るネタバトルに加え、「デスゲーム」