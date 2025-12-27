年末恒例のお買い物企画として、写真家・ライターの皆さんに、2025年に購入したアイテムを1つだけ紹介していただきました。（編集部） F2.8の明るさか、0.25倍の最大撮影倍率か 昨年末から今年の初めにかけて「OM-1 Mark II」と「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」または「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO」のキャッシュバックキャンペーンが行われていました。2万円のキャッシュバックは大きいぞ