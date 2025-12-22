サンドウィッチマンの伊達みきお（５１）が２５日、ＴＢＳ系「大泉サンドの年２会」に出演。結婚について語った。大泉洋からスペシャルなクリスマスケーキのご褒美に、結婚について聞かれた伊達は「僕は出会いがフジテレビの『とくダネ！』っていう番組の１日密着取材だったんです。リポーターで来ていた女性」と説明。大泉は「え〜っ？！」「う〜わっ！」と驚いた。「聞いたら彼女も仙台の方で。気になっちゃって。僕、この