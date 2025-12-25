日本相撲協会は２５日、東京・両国国技館で臨時理事会を開き、木瀬部屋で暴力問題があったことを発表した。発表によると、１１月７日に木瀬部屋の幕下以下の力士Ａが同部屋の力士Ｂに財布から現金を抜かれていることを確認し、激怒。顔面を少なくとも５〜６回、力一杯手拳で殴打したという。力士Ｂは、病院での治療は受けなかったものの、両眼の辺りにあざができるなどの怪我を負い、九州場所を休場した。力士Ａの暴力は常習